Молодежный «Трактор» обыграл «Нефтяник» и вышел в полуфиналLentaChel.ru 05:14

В Магнитогорске стартовал плей-офф финальной стадии первенства России среди игроков 2002 года рождения. Челябинский «Трактор» вышел из группы А с первого места.

Молодежный «Трактор» обыграл «Нефтяник» и вышел в полуфинал

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