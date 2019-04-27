Футбол

Молодежка «Уфы» сыграла вничью с «Уралом»Bash.News 13:57

Уфа — Урал
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Молодежный состав «Уфы» сыграла вничью со сверстниками екатеринбургского «Урала» в рамках первенства российской Премьер-лиги. Поединок состоялся на стадионе «Нефтяник».
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