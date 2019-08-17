Футбол

Молодежный «Спартак» вдесятером удержал победу в матче с ЦСКАМосковский Комсомолец 09:20

Спартак — ЦСКА
19 августа
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Молодежный состав московского "Спартака" обыграл сверстников из ЦСКА в первенстве России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. У красно-белых мячи забили Максим Данилин и Никита Мирошниченко.
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