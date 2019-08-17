Футбол
Молодежный «Спартак» вдесятером удержал победу в матче с ЦСКАМосковский Комсомолец 09:20
Молодежный состав московского "Спартака" обыграл сверстников из ЦСКА в первенстве России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. У красно-белых мячи забили Максим Данилин и Никита Мирошниченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Футбол
«Зенит» разошелся с «Ахматом» безголевой ничьей
Обновлено в 14:27
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Авто
В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях
В Госдуме предложили официально запретить использование машин, достигших предельного срока эксплуатации, но сколько это в километрах или годах использования, пока не уточняется.
Обновлено 14 августа в 23:33
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом
Обновлено в 13:00
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
Ковалевски посетит дерби «Спартак» — ЦСКА
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски посетит матч 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске
45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Какой продукт снижает холестерин, рассказали учёные
Обновлено в 07:54
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Футбол
«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут
Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.
Обновлено в 13:39
Происшествия
На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся
525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.
Обновлено в 13:50
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол
В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19