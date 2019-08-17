Молодежный состав московского "Спартака" обыграл сверстников из ЦСКА в первенстве России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. У красно-белых мячи забили Максим Данилин и Никита Мирошниченко.

Молодежный «Спартак» вдесятером удержал победу в матче с ЦСКА

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