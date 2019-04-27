Молодежные «Крылья Советов» поделили очки с «Зенитом»СитиТрафик 11:07

Матч прошел на стадионе "Петровский". В турнирной таблице обе команды идут в десятке лучших и находятся на схожих позициях - самарцы восьмые, "Зенит" одной строкой выше.

Спорт день за днем

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.

Наука Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Происшествия В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Кино Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу Британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла в популярном телесериале «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, в костюме Короля Севера Джона Сноу прогулялась по улицам Нью-Йорка.

Происшествия В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов» Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Происшествия Шестилетний мальчик умер после катания с горки Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".

Армия и оружие Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Авто На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.

Футбол Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке» Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Политика В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома» В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».

Футбол «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.

Спорт Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.

Политика Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.

Политика В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.