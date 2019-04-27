Футбол

Молодежные «Крылья Советов» поделили очки с «Зенитом»СитиТрафик 11:07

Зенит — Крылья Советов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч прошел на стадионе "Петровский". В турнирной таблице обе команды идут в десятке лучших и находятся на схожих позициях - самарцы восьмые, "Зенит" одной строкой выше.
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