Футбол
Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»Bookmaker-ratings.ru 12:52
В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком». На стадионе "Локомотив" хозяева одержали победу со счетом 2:0. Счет открыл полузащитник Дмитрий Меренчуков, который отправил мяч в ворота "красно-белых" на 21-й минуте.
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