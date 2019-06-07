Футбол
Молодежная сборная Южной Кореи стала последним полуфиналистом ЧМProstoProSport вчера в 17:42
Футболисты молодежной сборной Южной Кореи в матче 1/4 финала чемпионата мира переиграли сверстников из Сенегала. Встреча, прошедшая в субботу в польском городе Бельско-Бяла на стадионе «Мейски», завершилась в серии пенальти в пользу команды Южной Кореи.
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Корея по пенальти победила Сенегал и сыграет в полуфинале чемпионата мира U20
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Сборная Кореи стала соперником Эквадора по полуфиналу молодежного чемпионата мира
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