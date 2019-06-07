Футбол

Молодежная сборная Южной Кореи стала последним полуфиналистом ЧМProstoProSport вчера в 17:42

Футболисты молодежной сборной Южной Кореи в матче 1/4 финала чемпионата мира переиграли сверстников из Сенегала. Встреча, прошедшая в субботу в польском городе Бельско-Бяла на стадионе «Мейски», завершилась в серии пенальти в пользу команды Южной Кореи.
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Сборная Кореи стала соперником Эквадора по полуфиналу молодежного чемпионата мира

Sportbox.RUвчера в 17:32

ЧМ-2019 (U-20). Южная Корея, Эквадор, Украина и Италия вышли в полуфинал

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Южная Корея U20 – Сенегал U20: кто фаворит?

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Все больше жителей нашей республики сталкиваются с земельными вопросами, а они гораздо сложнее квартирных "ЗА 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ ВАС СДЕЛАЮТ ОБЛАДАТЕЛЕМ УВЕЛИЧЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА" Ежемесячно в Татарстане приобретается в среднем три тысячи земельных участков.
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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) предлагает создать на острове Большой Уссурийский финансовый центр и распространить на него механизм специального административного района.
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WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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Изображение Samsung Galaxy Note 10 в чехле демонстрирует поразительное сходство его камеры с камерой Huawei P30

Это Samsung Galaxy Note 10 в чехле И это Samsung Galaxy Note 10 А так выглядит камера Huawei P30 С одной стороны, картинки чехла Galaxy Note 10 демонстрируют то, что мы уже видели.
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Общество

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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Политика

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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика

Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве

Российских журналистов не пустили на форум "Свободная Россия" в Литве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:28
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В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
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Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

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В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом

Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
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Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
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Культура

Константин Эрнст опроверг слухи о закрытии шоу «Голос. Дети»

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Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол

Дзюба вступился за выбежавшего на поле фаната

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выходку болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного тура чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщает "iREACTOR".
Обновлено вчера в 20:47
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Петр Ян победил Риверу на UFC 238

Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
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Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
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Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:47
Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
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Труп женщины достали из Енисея у Речного вокзала Красноярска

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Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
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