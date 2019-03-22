Футбол

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла ШвециюСоветский спорт 14:14

В составе российской команды голами отметились Иван Игнатьев (19-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (45+1). Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
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Голы Игнатьева и Шапи принесли молодежной сборной России победу над Швецией

Sport24.ru13:56

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

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Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

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Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

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Футболисты молодежной сборной России обыграли Швецию в товарищеском матче

РИА Новости14:17

Игнатьев передал привет «Краснодару» – гол+пас в матче за молодежную сборную

Спорт-Экспресс14:45

Товарищеский матч (U-21). Россия победила Швецию (2:0) благодаря голам Игнатьева и Шапи

Sports.ru11:25
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