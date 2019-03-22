Футбол
Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла ШвециюСоветский спорт 14:14
В составе российской команды голами отметились Иван Игнатьев (19-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (45+1). Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
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