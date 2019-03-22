Футбол

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла ШвециюСоветский спорт 14:14

В составе российской команды голами отметились Иван Игнатьев (19-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (45+1). Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Матч ТВ13:56

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

Советский спорт14:14

Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

Чемпионат14:00

Футболисты молодежной сборной России обыграли Швецию в товарищеском матче

РИА Новости14:17

Голы Игнатьева и Шапи принесли молодежной сборной России победу над Швецией

Sport24.ru13:56

Игнатьев передал привет «Краснодару» – гол+пас в матче за молодежную сборную

Спорт-Экспресс14:45

Товарищеский матч (U-21). Россия победила Швецию (2:0) благодаря голам Игнатьева и Шапи

Sports.ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Происшествия

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12

Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика

Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Культура

Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное»

Обновлено в 19:57
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Хоккей

«Миннесота» в гостях победила «Вашингтон» Овечкина

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» со счетом 1:2. Автором победной шайбы стал Люк Канин.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Футбол

Keen Gaming сыграет с Team Secret в нижней сетке DreamLeague Season 11

В полуфинале «виннеров» Keen Gaming уступила Fnatic со счетом 0:2 и упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Season 11.
Обновлено в 17:58
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём

Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.
Обновлено в 08:18
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку

Обновлено в 11:58
Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Французы испытали новый ПТРК в «экстремальных» условиях - минус 15 по Цельсию

Обновлено в 12:26
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

Выделены средства на строительство второй очереди Восточного

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено в 18:56
Футбол

УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику судей матча «ПСЖ» — «МЮ»

Футболисту предъявлены обвинения в оскорблении официальных лиц после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:47
Кино

Названы исполнители ролей в новом сериале «Темная башня»

Зрители увидят на экране процесс становления главного героя Стрелка, которого сыграет Сэм Страйк, и узнают о его первой встрече с антагонистом - «Человеком в чёрном» (эта роль досталась Ясперу Пяякконену).
Обновлено в 17:57
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Украинец Павел Гриб объявил голодовку

«Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания медпомощи в СИЗО и недопуска украинских врачей», — цитирует её ТАСС.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Политика

В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Политика

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Александрович Игнатьев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное