Футбол
Молодежная сборная России уступила Чехии в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 13:52
Молодежная сборная России проиграла сверстникам из команды Чехии в товарищеском матче, который прошел в австрийском Леоганге. По тайму у россиян отыграли вратари Матвей Сафонов и Александр Максименко.
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Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале
Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Град в Крыму пробивал стекла автомобилей
Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»
Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье
Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день
Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Американский сенатор заявил, что война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
Война в Сирии закончится очень быстро, если Вашингтон выведет свои войска из республики, считает американский сенатор Ричард Блэк.
Обновлено в 02:31
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути
Росатом планирует осенью нынешнего года внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Обновлено в 02:17
Экономика
Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд
Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60
Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Ответный финал Лиги чемпионов Африки будет переигран
Конфедерация африканского футбола приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов Африки между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом".
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева призналась, что не любила своего отца
Обновлено в 01:55