Футбол

Молодежная сборная России сыграет с Сербией в СаранскеPravda.Ru 11:42

Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске. Игра против Сербии на "Мордовия Арене" состоится 6 сентября. Сборная России выступает в отборочной группе 5 вместе с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.
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Молодежная сборная России сыграет первый матч отбора ЧЕ-2021 в Саранске

Sport24.ru11:26

Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске

Чемпионат11:19

Молодежная сборная России по футболу сыграет первый матч отбора ЧЕ-2021 в Саранске

ТАСС10:34

Молодежная сборная России сыграет с Сербией в отборе ЧЕ-2021 в Саранске 6 сентября

Спорт-Экспресс10:59

Сборная России сыграет на «Мордовия Арене» с командой Сербии

Известия Мордовии10:57

Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 в Саранске

Sports.ru11:10

Молодежная сборная России сыграет в отборе ЧЕ-2021 с сербами в Саранске

РИА Новости10:34
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

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Все объекты по производству химоружия в Сирии уничтожены — ОЗХО

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На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
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Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
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Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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