Футбол

Молодежная сборная России сыграет с Сербией в СаранскеPravda.Ru 11:42

Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске. Игра против Сербии на "Мордовия Арене" состоится 6 сентября. Сборная России выступает в отборочной группе 5 вместе с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.
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Молодежная сборная России сыграет с Сербией в отборе ЧЕ-2021 в Саранске 6 сентября

Спорт-Экспресс10:59

Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске

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Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 в Саранске

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Сборная России сыграет на «Мордовия Арене» с командой Сербии

Известия Мордовии10:57

Молодежная сборная России по футболу сыграет первый матч отбора ЧЕ-2021 в Саранске

ТАСС10:34

Молодежная сборная России сыграет в отборе ЧЕ-2021 с сербами в Саранске

РИА Новости10:34
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