Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в СаранскеPravda.Ru 11:42
Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске. Игра против Сербии на "Мордовия Арене" состоится 6 сентября. Сборная России выступает в отборочной группе 5 вместе с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.
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Футбол
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