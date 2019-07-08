Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске. Игра против Сербии на "Мордовия Арене" состоится 6 сентября. Сборная России выступает в отборочной группе 5 вместе с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.

Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске

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