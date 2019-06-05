Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 13:57

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Футбол Неймар получил травму в матче с Катаром Лидер сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский матч против команды Катара.

Игры СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.

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