Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 13:57

Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка.

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Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

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Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

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Гаджеты В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.

Здоровье В Минздраве прокомментировали разруху в горбольнице №10 В региональном Минздраве же поспешили дать комментарий по данной ситуации и объяснить такое плачевное состояние отделения.

Технологии IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Культура Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.

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Политика Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.

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Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

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