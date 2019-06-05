Футбол
Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 13:57
Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Наука
Пчелы связали символы с числами
Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам
Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
Обновлено в 12:56
Здоровье
В Минздраве прокомментировали разруху в горбольнице №10
В региональном Минздраве же поспешили дать комментарий по данной ситуации и объяснить такое плачевное состояние отделения.
Обновлено в 11:41
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Культура
Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции
Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено в 11:38
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Глава Минздрава России проведет рабочее совещание в Петербурге
Сегодня в НМИЦ имени Алмазова министр здравоохранения Вероника Скворцова проведет рабочее совещание с руководителями региональных министерств Северо-Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60
Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy
Израильский комплекс активной защиты Trophy, которым оснащается бронетехника Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США, плохо отражает удар современных российских противотанковых средств, заявил ТАСС на выставке ISDEF 2019 источник в военно-промышленном комплексе Израиля.
Обновлено в 17:22
Происшествия
СК возбудил дело из-за отказа турбазы поселить детей с ВИЧ
Уголовное дело по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» возбудили следователи после отказа 50 детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области.
Обновлено в 05:05
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет
В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
Общество
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48