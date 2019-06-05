Футбол

Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 13:57

Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка.
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Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

Газета.Ru15:01

Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче

Чемпионат13:54

Товарищеский матч (U-21). Россия уступила Чехии

Sports.ru11:05

Молодежная сборная России уступила Чехии в товарищеском матче

Матч ТВ13:52

Не спас даже Сафонов. Российская молодежка проиграла Чехии

Спорт-Экспресс14:15

Россия с Игнатьевым уступила Чехии в товарищеской встрече

Спорт день за днем14:15

Сборная России U21 уступила сверстникам из Чехии

Sport24.ru13:54
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Наука

Пчелы связали символы с числами

Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено в 06:16
Гаджеты

В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам

Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
Обновлено в 12:56
Здоровье

В Минздраве прокомментировали разруху в горбольнице №10

В региональном Минздраве же поспешили дать комментарий по данной ситуации и объяснить такое плачевное состояние отделения.
Обновлено в 11:41
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Экономика

В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека

Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено в 11:38
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Глава Минздрава России проведет рабочее совещание в Петербурге

Сегодня в НМИЦ имени Алмазова министр здравоохранения Вероника Скворцова проведет рабочее совещание с руководителями региональных министерств Северо-Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60

Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Российский «Корнет» превзошел западный Trophy

Израильский комплекс активной защиты Trophy, которым оснащается бронетехника Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США, плохо отражает удар современных российских противотанковых средств, заявил ТАСС на выставке ISDEF 2019 источник в военно-промышленном комплексе Израиля.
Обновлено в 17:22
Происшествия

СК возбудил дело из-за отказа турбазы поселить детей с ВИЧ

Уголовное дело по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» возбудили следователи после отказа 50 детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области.
Обновлено в 05:05
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48
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