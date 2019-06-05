Футбол

Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 13:57

Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка.
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Молодёжная сборная России по футболу уступила Чехии в товарищеском матче

RT на русском14:00

Не спас даже Сафонов. Российская молодежка проиграла Чехии

Спорт-Экспресс14:15

Сборная России U21 уступила сверстникам из Чехии

Sport24.ru13:54

Молодежная сборная России уступила Чехии в товарищеском матче

Sportbox.RU13:52

Молодежная сборная России уступила Чехии в товарищеском матче

Матч ТВ13:52

Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче

Чемпионат13:54

Товарищеский матч (U-21). Россия уступила Чехии

Sports.ru11:05
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