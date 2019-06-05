Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матчеГазета.Ru 15:01

Молодежная сборная России уступила сверстникам из Чехии в товарищеском матче, передает "Советский спорт". Встреча в австрийском Леоганге закончилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал чех Ондржей Шашинка.

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