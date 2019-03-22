Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матчеМатч ТВ 13:56

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче. В начале первого тайма отличился воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. Перед перерывом второй гол в ворота шведов забил еще один игрок краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Транспорт «Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.

Общество Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Шоу-бизнес Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Здоровье Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин".

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Политика Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.

Политика ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Здоровье Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

Культура В Петербурге начинается церемония вручения премии «Золотое перо 2018» В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 открывается официальная церемония вручения ежегодной премии «Золотое перо».

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Экономика Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.