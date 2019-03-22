Футбол
Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матчеМатч ТВ 13:56
Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче. В начале первого тайма отличился воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. Перед перерывом второй гол в ворота шведов забил еще один игрок краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов.
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Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
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Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
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Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
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Транспорт
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Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
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Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
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Политика
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Обновлено в 13:36
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Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Певица МакSим ушла от своего возлюбленного
Обновлено в 08:49
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин".
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика
Скабеева предложила себя в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова
Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей
Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Культура
В Петербурге начинается церемония вручения премии «Золотое перо 2018»
В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 открывается официальная церемония вручения ежегодной премии «Золотое перо».
Обновлено в 11:49
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
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Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено в 13:42