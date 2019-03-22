Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матчеМатч ТВ 13:56

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче. В начале первого тайма отличился воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. Перед перерывом второй гол в ворота шведов забил еще один игрок краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов.
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Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией

Спорт-Экспресс13:58

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

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Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

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Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Матч ТВ13:56

Голы Игнатьева и Шапи принесли молодежной сборной России победу над Швецией

Sport24.ru13:56

Футболисты молодежной сборной России обыграли Швецию в товарищеском матче

РИА Новости14:17

Товарищеский матч (U-21). Россия победила Швецию (2:0) благодаря голам Игнатьева и Шапи

Sports.ru11:25
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