Футбол
Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 13:56
Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче. В начале первого тайма отличился воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. Перед перерывом второй гол в ворота шведов забил еще один игрок краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов.
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