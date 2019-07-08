Футбол

Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 в СаранскеSports.ru вчера в 11:10

РФС объявил место проведения первого матча молодежной сборной на отборочном турнире Чемпионата Европы-2021.
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