Футбол
Молодежная сборная России начнет отбор на Евро-2021 в СаранскеSports.ru вчера в 11:10
РФС объявил место проведения первого матча молодежной сборной на отборочном турнире Чемпионата Европы-2021.
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Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске
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