Футбол

Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате ЕвропыSportbox.RU 16:54

Сборная Польши обыграла Италию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Единственный гол в этой встрече забил Крыстиан Белик в конце первого тайма. Эта победа позволила полякам набрать 6 очков и возглавить свою группу, обойдя итальянцев, у которых осталось 3 очка.
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Польша обыграла Италию, одержав вторую победу на молодежном чемпионате Европы

Sport24.ru16:53

Италия уступила Польше в матче Евро-2019 U21

Чемпионат17:22

Италия U21 – Польша U21: смогут ли поляки преподнести еще один сюрприз?

Все про Спорт рувчера в 09:52

Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате Европы

Матч ТВ16:54

Евро-2019 (U-21). Италия уступила Польше, Испания победила Бельгию

Sports.ru11:25

Италия уступила Польше на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспресс16:55

Италия U21 — Польша U21. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 19 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:40
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Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Политика

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Политика

МИД РФ прокомментировал обвинения следственной группы по MH17

В Москве сожалеют, что ССГ заявила о якобы причастности военных РФ к катастрофе МН17, отмечают в МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Кино

Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix

14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 14:37
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Футбол

Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Происшествия

СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»

Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы.
Обновлено в 08:03
Транспорт

На Южном Урале стартует новый проект, касающийся всех водителей

Обновлено в 08:23
Экономика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят Госдумой

Обновлено в 06:53
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Экономика

Кабмин РФ обсудит доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства

Правительство РФ в четверг обсудит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Обновлено в 17:21
Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.
Обновлено в 16:45
ЖКХ

В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление

Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Футбол

«Тамбов» обыграл минское «Динамо»

"Тамбов" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче (3:2). Победный гол с пенальти на 82-й минуте забил Хызыр Аппаев.
Обновлено в 18:22
Экономика

Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне

В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Гаджеты

Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i

Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено в 17:44
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Футбол

«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара

"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
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