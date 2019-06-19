Футбол
Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате ЕвропыSportbox.RU вчера в 16:54
Сборная Польши обыграла Италию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Единственный гол в этой встрече забил Крыстиан Белик в конце первого тайма. Эта победа позволила полякам набрать 6 очков и возглавить свою группу, обойдя итальянцев, у которых осталось 3 очка.
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Италия U21 – Польша U21: смогут ли поляки преподнести еще один сюрприз?
Все про Спорт ру18 июня в 09:52
Польша обыграла Италию, одержав вторую победу на молодежном чемпионате Европы
Sport24.ruвчера в 16:53
Италия U21 — Польша U21. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 19 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 03:40
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
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Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
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Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Более 1,5 млн вопросов поступило к началу прямой линии с президентом
Отмечается, что почти 900 тысяч вопросов поступило по телефону и около 388,5 тысяч по sms. Трансляция прямой линии начнётся в полдень.
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Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
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Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Политика
Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей
Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
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Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
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Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
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Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Леонид Федун пригрозил отдать «Спартак» болельщикам
Скорее всего, на три – пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с "Лукойлом", чтобы команда могла жить дальше без моего участия.
Обновлено вчера в 12:28
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В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
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Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
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Патрушев назвал нелепым расследование по делу МН17
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прокомментировал расследование по делу МН17.
Обновлено в 04:30
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В Москве и Питере начались продажи автомобильного борового компьютера «Яндекс.Авто»
Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекса».
Обновлено в 04:20
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51