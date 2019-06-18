Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате ЕвропыSportbox.RU вчера в 16:54

Сборная Польши обыграла Италию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Единственный гол в этой встрече забил Крыстиан Белик в конце первого тайма. Эта победа позволила полякам набрать 6 очков и возглавить свою группу, обойдя итальянцев, у которых осталось 3 очка.

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