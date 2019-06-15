Молодежная сборная Италии уступила эквадорцам в матче за бронзу ЧМProstoProSport 17:05

Футболисты молодежной сборной Италии уступили команде Эквадора в матче за третье место чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Встреча, прошедшая в пятницу в польском городе Гдыня, завершилась в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу южноамериканской дружины.

Молодежная сборная Италии уступила эквадорцам в матче за бронзу ЧМ

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