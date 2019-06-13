Футбол

Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019LiveSport.ru вчера в 17:21

Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
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Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ

Советский спортвчера в 17:09

Молодежная сборная Эквадора обыграла Италию

Газета.Ruвчера в 17:39

Италия – Эквадор . Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019

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Матч ТВвчера в 17:07

Эквадор обыграл Италию в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира

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Италия U20 – Эквадор U20: кто возьмет бронзу?

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Сборная Эквадора заняла 3-е место на чемпионате мира U20, обыграв Италию

Чемпионатвчера в 17:22
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Хоккей

Грег Скотт имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ

Сообщается, что форвард получил предложение «Брюнэса», но пока отложил этот вариант.
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Шоу-бизнес

Менеджер Бритни Спирс утверждает, что она может никогда не вернуться на сцену

Обновлено вчера в 22:00
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Загорелся полигон с боеприпасами в Воронежской области

Обновлено вчера в 10:48
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Губернатор пообещал оплатить похороны погибшего жителя Чемодановки

Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

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Музыка

ГСО РТ выпустит бокс-сет со всеми симфониями Чайковского

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстана запишет бокс-сет с симфониями Петра Чайковского.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения

Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии

Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
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Транспорт

Построили первый железнодорожный путь Крымского моста

На строительство железнодорожного пути ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Спорт

Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций

Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой в телесном купальнике

Отечественная актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой на фото, где она позирует в телесном купальнике.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию

Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Здоровье

Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр

В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Футбол

Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова

Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.
Обновлено в 02:48
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Общество

Познер прокомментировал скандальное высказывание Малышевой

Владимир Познер тоже прокомментировал скандальную ситуацию с Малышевой во время беседы с представителями СМИ.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 17:00
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