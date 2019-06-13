Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019LiveSport.ru вчера в 17:21

Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.

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