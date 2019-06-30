Футбол

Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019LiveSport.ru вчера в 16:40

Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21. Встреча, которая прошла в Удине, завершилась со счетом 2:1. "Фурия роха" вышла вперед уже на 7-й минуте, когда Фабиан Руис нанес точный удар.
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Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21

Чемпионатвчера в 16:37

Главные открытия молодежного Евро. Его выиграли испанцы

Sport24.ruвчера в 17:15

Матч имени Фабиана Руиса. Испанская молодежка - чемпион Европы!

Спорт-Экспрессвчера в 18:49

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Газета.Ruвчера в 17:07

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Советский спортвчера в 16:36

Сборная Испании победила на молодежном ЧЕ в пятый раз в истории

Матч ТВвчера в 16:36

Евро-2019 (U-21). Финал. Испания обыграла Германию и в пятый раз стала чемпионом

Sports.ruвчера в 04:35
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Общество

Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Появилось видео модернизированной винтовки Мосина

В Сети появилось видео модернизированной винтовки Мосина, показанной на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:41
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Обновлено в 10:29
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Политика

МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Политика

Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России

Проект совместной резолюции готовят Грузия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Словакия Украина, Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Словакия, которые выступают против возвращения России в ПАСЕ, собираются подготовить проект совместной резолюции, пишет РИА Новости со ссылкой на маршала польского сената Станислава Корчевского.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Трое детей пострадали в дорожной аварии на КАД Петербурга

Обновлено в 09:46
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты

Samsung начала продажи Galaxy A80 в России

Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
Обновлено в 08:13
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено в 05:39
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество

О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору

В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Авто

СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

Обновлено в 07:57
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Кино

Люк Бессон отказался ехать в Россию

Обновлено в 08:49
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Наука

Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки

Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено 29 июня в 05:44
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
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