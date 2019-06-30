Футбол

Испания обыграла Германию и выиграла молодежный чемпионат ЕвропыSport24.ru вчера в 16:37

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы. В финале «красная фурия» встречалась с Германией и добилась победы (2:1). Счет в матче уже на 7-й минуте открыл Фабиан Руис, а в роли ассистента выступил Микель Оярсабаль.
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Надаль поздравил молодежную сборную Испании с победой на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс03:49

Евро-2019 (U-21). Финал. Испания обыграла Германию и в пятый раз стала чемпионом

Sports.ruвчера в 04:35

Главные открытия молодежного Евро. Его выиграли испанцы

Sport24.ruвчера в 17:15

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Газета.Ruвчера в 17:07

Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21

Чемпионатвчера в 16:37

Сборная Испании победила на молодежном ЧЕ в пятый раз в истории

Матч ТВвчера в 16:36

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Советский спортвчера в 16:36
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Футбол

Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску

Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Экономика

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии.
Обновлено в 05:05
Экономика

Россияне залезли в долги и отказались от сбережений

Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Футбол

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 08:02
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Общество

Вслед за Иркутской областью затопило часть Красноярского края

Город Канск Красноярского края частично ушел под воду из-за разлива реки Кан, объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге

Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.
Обновлено в 06:41
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на Уимблдоне.
Обновлено в 07:57
Энергетика

TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу

"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Обновлено в 07:59
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 08:37
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Обновлено в 08:28
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