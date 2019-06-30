Футбол
Испания обыграла Германию и выиграла молодежный чемпионат ЕвропыSport24.ru вчера в 16:37
Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы. В финале «красная фурия» встречалась с Германией и добилась победы (2:1). Счет в матче уже на 7-й минуте открыл Фабиан Руис, а в роли ассистента выступил Микель Оярсабаль.
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Евро-2019 (U-21). Финал. Испания обыграла Германию и в пятый раз стала чемпионом
Sports.ruвчера в 04:35
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