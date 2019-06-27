Футбол
Молодежная сборная Германии обыграла румын в полуфинале ЕвроProstoProSport 14:01
Футболисты молодежной сборной Германии в полуфинальном матче чемпионата Европы переиграли сверстников из Румынии. Встреча, прошедшая в четверг в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счетом 4:2 в пользу немцев. В их составе по дублю оформили Надим Амири и Джан-Лука Вальдшмидт.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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