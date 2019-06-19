Молодежная сборная Франции вырвала победу в матче с англичанамиProstoProSport 16:54

Победу французам в компенсированное ко второму тайму время принес автогол Аарона Ван-Биссаки. В следующих матчах турнира англичане 21 июня сыграют с румынами, а французы в этот день сразятся с хорватами. Чемпионат Европы среди молодежных сборных (до 21 года).

Молодежная сборная Франции вырвала победу в матче с англичанами

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