Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс 17:07

Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Политика Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье 18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.

Политика Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Гаджеты Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Наука Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.

Общество Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Энергетика Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.

Музыка Костюм Карди Би треснул во время выступления По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".

Происшествия Пилот изнасиловал подростка во время полета на частном лайнере в США 20 июля 2017 года миллионер пригласил школьницу полетать на своем личном лайнере.

Авто Марку Hummer возродят ради электрокаров Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.

Космос В «Роскосмосе» назвали возможный вклад России в проект окололунной станции Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ готова участвовать в создании окололунной станции Gateway только на равных с США, и отмечал, что к американцам возникает много вопросов относительно параметров программы Gateway, в том числе по срокам, архитектуре.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Политика Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.