Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата ЕвропыСоветский спорт вчера в 15:03

Сборная Румынии обыграла Англию в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 21 года 4:2. У победителей отличились Георге Пушкаш, Янис Хаджи и Флоринел Коман (дважды). За проигравших забивали Демарай Грей и Тэмми Абрахам.

Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата Европы

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