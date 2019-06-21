Футбол

Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата ЕвропыСоветский спорт вчера в 15:03

Сборная Румынии обыграла Англию в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 21 года 4:2. У победителей отличились Георге Пушкаш, Янис Хаджи и Флоринел Коман (дважды). За проигравших забивали Демарай Грей и Тэмми Абрахам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самый безумный матч молодежного Евро. Англия и Румыния забили 6 голов за 15 минут

Sport24.ruвчера в 16:30

Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи

Матч ТВвчера в 14:40

Румыния и Англия забили 6 голов в матче Евро-2019 U21. Все — после 75-й минуты

Чемпионатвчера в 14:48

Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи

Sportbox.RUвчера в 14:40

Румыния обыграла Англию на молодежном ЧЕ, команды забили 6 голов за 17 минут

Спорт-Экспрессвчера в 14:29

Молодежная сборная Англии уступила румынам, потерпев второе поражение на Евро

ProstoProSportвчера в 14:23

Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата Европы

Советский спортвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Общество

Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте

В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Ксения Бородина высказалась о принципах роскошной жизни

Несколько часов назад Бородина написала очередной текст, где рассказала о принципах роскошной жизни.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников

Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено 20 июня в 07:21
Общество

Рассказовская школьница сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено вчера в 08:58
Хоккей

НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия

Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже

Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП

Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Обеспокоенных косаток и белух из «китовой тюрьмы» привели в чувство

Обновлено в 02:39
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Армия и оружие

Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями

Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Футбол

Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено вчера в 15:50
Технологии

В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест

Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Авто

В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком

Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Обновлено в 01:00
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

Космический аппарат с системным номером 758 запустили 27 мая. К настоящему моменту его ввели в эксплуатацию.
Обновлено в 02:18
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное