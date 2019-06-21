Футбол
Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата ЕвропыСоветский спорт вчера в 15:03
Сборная Румынии обыграла Англию в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 21 года 4:2. У победителей отличились Георге Пушкаш, Янис Хаджи и Флоринел Коман (дважды). За проигравших забивали Демарай Грей и Тэмми Абрахам.
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Самый безумный матч молодежного Евро. Англия и Румыния забили 6 голов за 15 минут
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
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Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
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Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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