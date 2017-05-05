Футбол
Молодежная команда тульского «Арсенала» обыграла «Оренбург»Тульские новости 06:17
В Оренбурге завершился матч 26-го тура молодёжного первенства страны по футболу. Молодые футболисты тульского «Арсенала» разгромили сверстников из местной команды со счетом 3:0 благодаря голам Гурама Аджоева, Александра Осипова и Артёма Максименко.
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