Футбол

Молодежная команда тульского «Арсенала» обыграла «Оренбург»Тульские новости 06:17

В Оренбурге завершился матч 26-го тура молодёжного первенства страны по футболу. Молодые футболисты тульского «Арсенала» разгромили сверстников из местной команды со счетом 3:0 благодаря голам Гурама Аджоева, Александра Осипова и Артёма Максименко.
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«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве

Sport24.ru06:14

Молодежка «Арсенала» на выезде обыграла сверстников из «Оренбурга»

Тульская служба новостей06:12

«Арсенал» разгромил «Оренбург» и поднялся на 3-е место в молодёжном первенстве

Чемпионат05:55

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:54

Молодежка «Арсенала» повторила успех основной команды, разгромив «Оренбург» 3:0

Центр 7107:30

Молодежная команда «Арсенала» разгромила сверстников из «Оренбурга»

Матч ТВ06:00

Молодежная команда тульского «Арсенала» обыграла «Оренбург»

Тульские новости06:17
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Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Наука

Впервые через полупроводниковый лазер передали данные

В 2017 году ученые из гарвардской лаборатории открыли, что инфракрасная частотная гребенка в квантово-каскадном лазере может быть использована для генерации терагерцовых частот, которые пересылают данные в сотни раз быстрее, чем современные беспроводные технологии.
Обновлено 26 апреля в 08:48
Авто

Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

Обновлено вчера в 13:33
Кино

В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»

Американский телеканал HBO опубликовал на YouTube тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:52
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Алсу: «Так поступили бы 99.9% родителей»

Обновлено в 07:15
Политика

МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Футбол

ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

Обновлено в 07:55
Транспорт

Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе

Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42
Политика

Украинский министр назвал жителей Донбасса «мерзостью»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с провокационными заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».
Обновлено в 06:47
Спорт

Самбистки подрались на турнире во Владивостоке

Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии

Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Энергетика

«Транснефть» потрясла основы экономики России

Главная опора сырьевой российской экономики дала трещину: сразу несколько стран отказались принимать из РФ нефть из-за её чрезмерной загрязнённости.
Обновлено в 00:50
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество

На организацию детского отдыха регионам выделили 54 миллиарда рублей

Почти 54 миллиарда рублей выделено регионам на организацию детского отдыха в этом году, что на 10 миллиардов больше по сравнению с 2018 годом, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Хоккей

Знарок назвал выход в плей-офф КХЛ первой задачей «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал о задачах команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 07:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября

Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.
Обновлено в 06:06
Происшествия

На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
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