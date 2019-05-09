Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Анжи» сегодняТульские Известия 03:49

Анжи — Арсенал (Тула)
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске пройдет матч между тульским футбольным клубом «Арсенал» и махачкалинским клубом «Анжи».
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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