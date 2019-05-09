Тульский «Арсенал» сыграет с «Анжи» сегодняТульские Известия 03:49

Сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске пройдет матч между тульским футбольным клубом «Арсенал» и махачкалинским клубом «Анжи».

Тульский «Арсенал» сыграет с «Анжи» сегодня

Все про Спорт ру

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Происшествия В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.

Политика Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.

Происшествия В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.

Происшествия «Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100 Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Музыка Составлен рейтинг самых богатых британских музыкантов Эксперты составили новый список, куда вошли самые богатые британские музыканты.

Происшествия Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Здоровье ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Политика Минюст Украины сообщил об изъятии $3 млн у кипрских компаний Януковича Государственная служба финансового мониторинга Украины в конце 2015 года заблокировала на счетах лиц, связанных с Януковичем, порядка $1,5 млрд.

Происшествия Доренко умер в результате разрыва аорты «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Шоу-бизнес Одинаковые! Анастасия Заворотнюк поразила сходством с мамой Актриса рассказала семейную историю. Анастасия Заворотнюк поделилась редкими кадрами своей семьи по случаю празднования 74-летия Победы.

Авто Самое дорогое купе от BMW показали на снимках Уже в конце июня 2019 года миру представят самое дорогое купе BMW Gran Coupe 8-Series.

Политика Медведев обсудил с премьером Франции экономическое сотрудничество Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Альбертского университета в Канаде рассказали, что жирные сыры позволяют контролировать уровень сахара в крови.