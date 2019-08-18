Футбол
Молодежная команда «Ростова» разгромила «Уфу» в первенстве страныМК-Спорт 05:26
«Ростов» обыграл «Уфу» с разгромным счетом в молодежном первенстве страны. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Отметим, что счет был открыт «Уфой» в первом тайме - за команду на 4-ой минуте забил Константин Ковальчук.
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