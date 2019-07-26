Футбол
Молодежная команда «Крыльев Советов» разгромила «Уфу»ТРК Губерния 13:43
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Волжане возглавили турнирную таблицу. Молодежная команда самарских "Крыльев Советов" сегодня, 26 июля, обыграла соперников из Уфы. Для волжан матч прошел на выезде, в столице Башкортостана, на стадионе "Нефтяник".
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