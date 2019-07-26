Футбол

Молодежная команда «Крыльев Советов» разгромила «Уфу»ТРК Губерния 13:43

Уфа — Крылья Советов
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Волжане возглавили турнирную таблицу. Молодежная команда самарских "Крыльев Советов" сегодня, 26 июля, обыграла соперников из Уфы. Для волжан матч прошел на выезде, в столице Башкортостана, на стадионе "Нефтяник".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» забили 6 голов «Уфе» в молодежном первенстве

Sport24.ru06:07

«Молодёжка» «Уфы» на своём поле проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:6

Чемпионат06:48

Молодёжка «Уфы» потерпела сокрушительное поражение от «Крыльев Советов»

Евро-футбол.ру06:13

«Крылья Советов» разгромили «Уфу» и возглавили молодежное первенство

Советский спорт06:02

«Крылья Советов» забили шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве

Матч ТВ06:00

«Крылья Советов» забили шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве

Sportbox.RU06:00

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Уфу»

Спорт-Экспресс05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Обновлено в 12:26
Транспорт

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено в 14:54
Авто

Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника

В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы

В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
Обновлено в 09:37
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм пытается спасти свой брак

В этом году, готовясь к празднованию 20-летия со дня своей свадьбы с Дэвидом Бекхэмом, супруга футболиста вдруг осознала, что ее брак, о проблемах в котором не раз писали СМИ, близок к крушению.
Обновлено в 14:00
Политика

Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют

Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют.
Обновлено в 17:08
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду

Обновлено в 02:52
Футбол

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»

"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено в 14:47
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Общество

В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета

Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Экономика

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку

Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Футбол

Источник: Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая

Обновлено в 16:57
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Культура

Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»

Обновлено в 12:10
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Кино

«Аладдин» стал очередным миллиардером Walt Disney

"Аладдин" стал третьим "миллиардером" 2019 года, выпущенном подразделениями компании Walt Disney.
Обновлено в 15:57
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное