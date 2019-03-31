Футбол

Молодежная команда «Краснодара» добилась минимальной победы над «Анжи»Матч ТВ 09:19

Краснодар — Анжи
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле обыграл «Анжи» в 21-м туре первенства России среди молодежных команд. Единственный мяч во встрече на 84-й минуте забил игрок, вышедший на замену, Игорь Парадин.
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«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

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