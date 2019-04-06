Футбол
Молодежная команда «Енисея» обыграла «Урал»Матч ТВ 07:17
«Урал» ответил на 67-й минуте результативным ударом Ильи Некрасова(1:2). После этого тура «Енисей» увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до четырех очков. Сибиряки располагаются на 12 строчке турнирной таблицы молодежного первенства. Первенство России среди молодежных команд.
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Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
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Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
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Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
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Экономика
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Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
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Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
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Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Политика
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии
Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
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Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
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Где купить алкоголь, после которого нет похмелья?
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Обновлено вчера в 05:28
Экономика
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Обновлено вчера в 10:29
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
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Обновлено в 09:38
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Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги
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Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
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Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
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Обновлено вчера в 16:50