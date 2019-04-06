Футбол
Молодежная команда «Енисея» обыграла «Урал»Матч ТВ 07:17
«Урал» ответил на 67-й минуте результативным ударом Ильи Некрасова(1:2). После этого тура «Енисей» увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до четырех очков. Сибиряки располагаются на 12 строчке турнирной таблицы молодежного первенства. Первенство России среди молодежных команд.
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