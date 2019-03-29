Футбол
Молодежная команда «Арсенала» обыграла «Крылья Советов»Тульская служба новостей 08:15
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В Самаре завершился матч 21 тура первенства молодежных команд между "Крыльями Советов" и "Арсеналом".
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.
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Активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах призвал банки заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
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Обновлено в 07:54
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Обновлено в 05:17
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Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
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Кино
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«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
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Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
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Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
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WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах
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Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
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