Футбол

Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
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Молодые «Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком»

КП - Самара15:04

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:09

Молодежный состав «Крыльев Советов» сыграл со «Спартаком» вничью — 2:2

Волжская коммуна08:37

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«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:03

Молодежки «Крыльев Советов» и «Спартака» сыграли вничью

Терра08:37
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