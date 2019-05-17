Футбол
Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Энергетика
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Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
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Кино
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Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
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Политика
Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
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Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
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Игры
Valve бесплатно раздает игру Guacamelee
Обновлено вчера в 15:24
Общество
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Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
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Театры
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Музыка
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Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
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Происшествия
Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей
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Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
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Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
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Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
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