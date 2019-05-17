Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46

В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.

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