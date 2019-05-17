Футбол

Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
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Молодые «Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком»

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«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

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