Футбол
Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100
Компания «Аэрофлот» заявила о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраины Горловки
Обновлено в 14:26
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
США испытали сверхмощные бункерные авиабомбы
ВВС США опубликовали видеоролик об очередном испытании двух сверхмощных противобункерных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 14:09
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Баскетбол
«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 14:26
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31