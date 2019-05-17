Футбол

Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46

Уфа — Оренбург
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:09

Молодежки «Крыльев Советов» и «Спартака» сыграли вничью

Терра08:37

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:03

Молодежная команда «Спартака» сыграла вничью со сверстниками из «Крыльев Советов»

Матч ТВ07:58

«Спартак» успустил победу в выездном матче молодёжного первенства с «Крыльями»

Чемпионат07:55

Молодежный состав «Крыльев Советов» сыграл со «Спартаком» вничью — 2:2

Волжская коммуна08:37

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве России

РИА Новости08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Транспорт

Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00

ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 из-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Авто

Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Совет Европы восстановил право голоса российской делегации

Сегодня, 17 мая, Совет Европы (СЕ) подавляющим большинством голосов принял декларацию о восстановлении прав российской делегации, которые были приостановлены в 2014 году.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Футбол

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Финансы

Рубль растет третий день подряд

Рубль показывает рост третий день подряд. Российская валюта вышла к максимумам с конца апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Светлана Лобода устроила вечеринку в честь дня рождения дочери

В честь дня рождения наследницы певица устроила грандиозную вечеринку.
Обновлено в 12:30
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Обновлено в 09:49
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Экономика

Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное