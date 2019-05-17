Футбол

Молодежки «Крыльев» и «Спартака» сыграли вничьюГТРК Самара 08:46

Уфа — Оренбург
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В пятницу, 17 мая, в 29 туре первенства молодежных составов «КС» принимали красно-белых на стадионе «Металлург». Волжане первыми открыли счет, на 18 минуте отличился Нестеров. «Спартак», усилиями Репяха, отыгрался уже во втором тайме и даже вышел вперед.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

Sport24.ru08:09

Молодежки «Крыльев Советов» и «Спартака» сыграли вничью

Терра08:37

Молодежная команда «Спартака» сыграла вничью со сверстниками из «Крыльев Советов»

Матч ТВ07:58

«Спартак» успустил победу в выездном матче молодёжного первенства с «Крыльями»

Чемпионат07:55

Молодежный состав «Крыльев Советов» сыграл со «Спартаком» вничью — 2:2

Волжская коммуна08:37

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:03

Играет молодежь

Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет

Обновлено в 07:45
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Авто

УАЗ «Профи» получит удлиненную версию

Снаряженная масса автомобиля увеличилась на 300 кг, но полная масса по документам по-прежнему не превышает 3,5 тонн, чтобы не попасть в "грузовую" категорию, пишет портал Wroom.ru.Напомним, Ульяновский автозавод еще в прошлом году сертифицировал удлиненную версию грузовика, но информации о дате начала продаж до сих пор нет.
Обновлено в 08:49
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика

Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:27
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Петербурге предложили сажать родителей, скрывающих детей

Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия

СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Церемония открытия стадиона «Динамо» состоится в следующем сезоне

Полноценная церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" в Петровском парке состоится в начале следующего сезона, сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.
Обновлено в 09:30
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Политика

Турчинов уходит в отставку – украинские СМИ

Александр Турчинов, глава СНБО, собирается уходить в отставку.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Главу района Дагестана уличили во взятке

Обновлено вчера в 06:33
Здоровье

Новое оборудование появится в областной детской клинической больнице

Обновлено в 08:46
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции

В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Обновлено в 07:58
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Экономика

Россиянам рассказали, как получить 450 тыс. рублей на ипотеку

Многодетные семьи смогут претендовать на сумму до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, которую будет выделять акционерное общество «ДОМ.РФ».
Обновлено в 08:23
Происшествия

Выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца

Обновлено в 05:42
Общество

Уволен директор новосибирской клиники Мешалкина

После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.
Обновлено в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное