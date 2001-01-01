Футбол

Молодежки «Крыльев Советов» и «Ростова» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
06:57

Крылья Советов — Ростов
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги.
Спорт-Экспресс06:57

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Молодежка «Крыльев» завершила год, впервые сыграв вничью с «Ростовом» - 0:0

НИА Самара12:06

Молодежки «Крыльев Советов» и «Ростова» сыграли вничью

Спорт-Экспресс06:57

«Молодёжка» ЦСКА одолела «Енисей», «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом»

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«Ростов» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 17-м туре молодежного первенства России

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Молодежные составы «Ростова» и «Крыльев Советов» победителя не выявили

Rostof.ru07:05
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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