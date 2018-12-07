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Самара, Самара Арена
"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги.
Спорт-Экспресс06:57
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