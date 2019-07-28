Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Тульская пресса 06:41
В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.
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Футбол
Переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в «Цзянсу Сунин». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, переговоры с китайским клубом сорвались.
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В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Общество
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек
Более 850 тысяч человек приняли участие в столице в спортивных и культурных мероприятиях в минувшую субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля
Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы. Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области
Гонщик Сергей Боричев вылетел за пределы трассы во время соревнований в Подмосковье и погиб.
Обновлено в 07:53
Футбол
Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола
Обновлено в 07:53
Политика
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:43
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Обновлено в 05:58
Общество
Жителей трех сел в Приамурье эвакуируют из-за паводка
Спасатели эвакуируют жителей сразу трех сел Мазановского района Амурской области из-за паводка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
Обновлено в 03:53
Общество
Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка
Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка.
Обновлено в 08:18
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07