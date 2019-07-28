Футбол
«Молодежка» тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Donday.ru 08:03
Встреча закончилась со счетом 7:0. «Молодежка» тульского «Арсенала» разнесла «Ростов» в пух и прах. Встреча состоялась 28 июля на косогорском стадионе. На 29-й минуте гол в ворота «желто-синих» забил Хлусевич.
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